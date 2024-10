Zaposlovanje v zasebnem sektorju ZDA oktobra nad pričakovanji

Washington, 30. oktobra - Zaposlovanje v zasebnem sektorju ZDA je oktobra preseglo pričakovanja, saj so delodajalci odprli 233.000 delovnih mest več, kot so jih zaprli. Podjetje ADP je obenem navzgor popravilo tudi septembrske podatke, s 143.00 na 159.000. Analitiki so medtem napovedovali, da se bo zaposlovanje v zasebnem sektorju oktobra upočasnilo.