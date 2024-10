Voditelji zahodnobalkanskih držav v odzivih na širitveno poročilo EU zagotovili zavezanost evropski poti

Beograd/Podgorica/Skopje/Sarajevo, 30. oktobra - Oblasti v Podgorici so po predstavitvi širitvenega poročila EU sporočile, da nikomur ne bodo dovolile, da ogrozi evropsko pot Črne gore. V Beogradu so zagotovili, da so na več področjih pokazali, da članstvo v EU ostaja njihov cilj, enako pa so "kljub neupravičenemu čakanju" poudarili v Skopju. V Sarajevu so se EU zahvalili za njeno predanost BiH.