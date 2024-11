Prihodnji teden predvidoma še zadnji krog pogajanj o plačah v javnem sektorju

Ljubljana, 3. novembra - Prihodnji teden vladne in sindikalne pogajalce čakajo predvidoma še zadnji dogovori o novem plačnem sistemu v javnem sektorju. Po sprejemu plačnega zakona v DZ in parafi krovne kolektivne pogodbe bodo te dni še stebrna pogajanja, ki naj bi jim v petek sledila parafa kolektivnih pogodb dejavnosti. Sredi tedna pa so predvidena tudi krovna pogajanja.