Gruzija sprožila preiskavo domnevnih nepravilnosti na volitvah

Tbilisi, 30. oktobra - Gruzijsko tožilstvo je danes sprožilo preiskavo domnevnih nepravilnosti na sobotnih parlamentarnih volitvah, na katere so opozorili tudi mednarodni opazovalci. K preiskavi so v torek pozvali v EU, Parizu, Berlinu in pri zvezi Nato. Gruzijska opozicija ne priznava izidov volitev, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje.