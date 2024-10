Oktobra ničelna letna stopnja inflacije

Ljubljana, 30. oktobra - Rast cen se še naprej umirja, v oktobru so statistiki zaznali ničelno letno stopnjo inflacije, potem ko je bila oktobra lani 6,9-odstotna. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin znižale za pol odstotka. Ob podražitvi oblačil in obutve je bila mesečna deflacija predvsem posledica pocenitve elektrike in počitniških paketov.