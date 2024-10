Peking ne sprejema dodatnih evropskih carin na električna vozila

Peking, 30. oktobra - Kitajska se ne strinja in ne sprejema dodatnih carin na uvoz električnih vozil iz Kitajske v EU, ki jih je Evropska komisija potrdila v torek. Kot so sporočili iz Pekinga, so že vložili pritožbo na Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO). "Kitajska bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito pravic in interesov kitajskih proizvajalcev," so zapisali.