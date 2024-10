Krizo Volkswagna potrdili tudi četrtletni rezultati

Wolfsburg, 30. oktobra - Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je v tretjem letošnjem četrtletju glede na enako lansko obdobje zabeležil 63,7-odstotni padec čistega dobička, medtem ko se spopada z visokimi stroški in upočasnjeno prodajo na Kitajskem. Prihodki od prodaje so se zmanjšali za pol odstotka, so danes sporočili iz družbe.