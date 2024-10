Hrvaška pošta napovedala novo zvišanje plač zaposlenim

Zagreb, 30. oktobra - Hrvaška pošta je napovedala 20-odstotno zvišanje plač v naslednjem letu za več kot 7000 zaposlenih. To državno podjetje ima že dlje časa težave z ohranjanjem delovne sile, zato je letos med drugim uvedlo 1200 evrov nagrade za tiste poštarje in šoferje, ki ostanejo v podjetju do konca leta. Gre za tretje večje povišanje plač v zadnjih treh letih.