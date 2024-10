Nemška industrija svari pred posledicami dodatnih carin na kitajska električna vozila

Berlin, 30. oktobra - Nemško združenje za avtomobilsko industrijo VDA je opozorilo, da uvedba dodatnih carin na kitajska električna vozila povečuje tveganje daljnosežnega trgovinskega konflikta med EU in Kitajsko. Predsednica združenja Hildegard Müller je zato pozvala k nadaljnjim pogovorom in pogajanjem. Kritični so tudi pri avtomobilskem velikanu BMW.