Atene, 30. oktobra - Grški nogometni prvoligaš Panathinaikos, katerega člani so tudi Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, se je razšel z urugvajskim trenerjem Diegom Alonsom. Novico o razhodu so objavili na spletni strani kluba. Kdo bo njegov naslednik, še ni znano.