Nafta dražja

Singapur, 30. oktobra - Surova nafta se je v današnjem trgovanju podražila, potem ko so se cene tekočega zlata v preteklih dveh trgovalnih dneh znižale. V ospredju pozornosti vlagateljev so še naprej dogajanje na Bližnjem vzhodu in upanje na morebitno premirje med Izraelom in gibanjem Hezbolah, gibanje svetovnih zalog nafte ter skrbi, povezane s povpraševanjem po nafti.