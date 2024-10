Dnevnik o diskriminaciji (30. 10.)

Ljubljana, 30. oktobra - Peter Lovšin v komentarju Diskriminacija ni niti učinkovita piše o diskriminaciji v Sloveniji. Avtor meni, da so ljudje temnejše polti, ki so v državi morda celo rojeni, že skoraj deset let za marsikaterega prebivalca in tudi policiste predvsem potencialni nezakoniti migranti in s tem povezano varnostno tveganje.