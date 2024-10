V mariborski Minoritski cerkvi razstava Zverinice v slikah in lutkah

Maribor, 30. oktobra - V razstavišču v kleti Minoritske cerkve bodo nocoj odprli gostujočo razstavo Zverinice v slikah in lutkah. Umetnostna galerija Maribor (UGM) in Lutkovno gledališče Maribor sta tokrat iz svojih zbirk pripravila tematsko razstavo o živalih, ujetih v umetniška dela in lutke, so sporočili iz galerije.