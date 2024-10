Starševsko podjetje Googla Alphabet povečalo četrtletni dobiček in prihodke

New York, 30. oktobra - Starševsko podjetje Googla Alphabet je v tretjem četrtletju letošnjega leta čisti dobiček v medletni primerjavi povečalo za 34 odstotkov na 26,3 milijarde dolarjev oziroma 2,12 dolarja na delnico. Prihodki so narasli za 15 odstotkov na 88,3 milijarde dolarjev, so v torek po koncu borznega trgovanja sporočili iz podjetja.