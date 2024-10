Ljubljana, 29. oktobra - Košarkarji Barcelone so tudi v 6. krogu evrolige zmagali in so z le enim porazom vodilni na lestvici. Tokrat so s 97:88 slavili v gosteh pri Anadoluju Efesu. Rekord evrolige pa je postavil Pariz ob slavju v Berlinu pri Albi z 92:83.