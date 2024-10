Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 10.)

Ljubljana, 29. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izraelski prepovedi delovanja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki ga obsoja tudi slovenska vlada. Poročale so tudi o osmem zasedanju koordinacijskega odbora ministrov Slovenije in Italije, na katerem je spregovoril tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.