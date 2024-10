Rudy Gay odšel v košarkarski pokoj

New York, 29. oktobra - Ameriški košarkar Rudy Gay je pri 38 letih končal kariero. Član zmagovitih ameriških reprezentanc na svetovnih prvenstvih v Turčiji 2010 in Španiji 2014 je v 17 sezonah v severnoameriški ligi NBA igral za Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, Sacramento Kings, San Antonio Spurs in Utah Jazz, poroča ameriški ESPN.