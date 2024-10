Informacijski pooblaščenec uvedel inšpekcijski postopek zoper Medikal Lux

Ljubljana, 30. oktobra - Informacijski pooblaščenec je zaradi suma nezakonite obdelave osebnih podatkov uvedel inšpekcijski postopek zoper dobavitelja medicinskih pripomočkov Medikal Lux. V postopku preverjajo zakonitost obdelave in pridobivanja osebnih podatkov posameznikov, ki jih podjetje obdeluje za namen trženja in dobave medicinskih pripomočkov, so navedli za STA.