Žbogar v Varnostnem svetu ZN obsodil izraelsko prepoved agencije UNRWA

New York, 29. oktobra - Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je med današnjo redno četrtletno sejo Varnostnega sveta ZN o razmerah v Gazi in na Zahodnem bregu obsodil izraelski zakon o prepovedi delovanja Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in posebej tudi nevzdržne razmere na severu Gaze.