Po skoraj dvesto letih našli doslej neznan Chopinov valček

New York, 29. oktobra - V trezorju Morganove knjižnice in muzeja v New Yorku so odkrili neznan Chopinov valček, napisan pred skoraj 200 leti. Kot je nedavno poročal New York Times, je partituro z na roko napisanim imenom Frederica Chopina (1810 - 1849) spomladi letos našel muzejski kustos za glasbo Robinson McClellan.