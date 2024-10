Varvara Lepchenko premočna za Tamaro Zidanšek

Merida, 29. oktobra - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj uvodnega kroga v glavnem delu turnirja serije WTA 250 v mehiški Meridi z nagradnim skladom 246.890 evrov. Od 26-letne Konjičanke je bila boljša 12 let starejša Američanka Varvara Lepchenko, ki je po uri in 14 minutah zmagala s 6:2 in 6:2.