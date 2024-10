New York, 29. oktobra - Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump, soproga predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa, je danes zavrnila kritike na račun svojega moža in obsodila primerjave med njim in nekdanjim voditeljem nacistične Nemčije Adolfom Hitlerjem, ki jih je označila za grozne.