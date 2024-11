Nova Gorica in Gorica združeni v celodnevnem čezmejnem glasbenem praznovanju

Nova Gorica/Gorica, 2. novembra - Na različnih lokacijah v Novi Gorici in italijanski Gorici bo danes potekalo celodnevno čezmejno glasbeno praznovanje, ki so ga poimenovali GONG District. Gre za prvega v seriji dogodkov, ki jih platforma GONG v sodelovanju s skupno sedmimi slovenskimi in italijanskimi partnerji pripravlja v letu Evropske prestolnice kulture GO! 2025 (EPK).