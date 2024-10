Jesenske počitnice bodo suhe s temperaturami okoli 20 stopinj

Ljubljana, 29. oktobra - Na širšem območju Alp, severnega Sredozemlja in severnega Balkana bo še vsaj teden dni vztrajalo suho jesensko vreme. Do sobote bodo jutranje temperature večinoma med 5 in 10, popoldanske pa med 15 in 20, na Primorskem lahko ponekod celo do 24 stopinj Celzija. Rože na grobovih bodo torej varne pred pozebo, so sporočili z Agencije RS za okolje.