Petrolove delnice na borzi padle za več kot 2,5 odstotka

Ljubljana, 29. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju padel za 0,56 odstotka na 1631,97 točke. Največ, 2,56 odstotka, so izgubile Petrolove delnice, ki so bile hkrati najprometnejše. Vlagatelji so opravili za 3,46 milijona evrov poslov, od tega 1,7 milijona evrov s Petrolovimi delnicami.