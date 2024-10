V Cankarjevem domu osrednja proslava na predvečer dneva reformacije

Ljubljana, 30. oktobra - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bo ob 20. uri osrednja državna proslava pred dnevom reformacije. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade ter minister za Slovence po svetu in v zamejstvu Matej Arčon. Govoru bo sledil umetniški del proslave, ki sta ga pod naslovom Dokler teče ta motor in utripa to srce zasnovala Luka Marcen in Rok Andres.