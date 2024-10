Na posvetu od znanstvenih dokazov do vključujočih in z dokazi podprtih politik za razvoj

Ljubljana, 29. oktobra - Na posvetu Odprta znanost: od znanstvenih dokazov do vključujočih in z dokazi podprtih politik za razvoj so se ukvarjali s premislekom, kako naj institucije in državljani skupaj pripomorejo k učinkovitejši družbi trajnostnega razvoja. Dogodek je potekal v okviru Meseca znanosti v organizaciji ministrstva in Inštituta za razvoj vključujoče družbe.