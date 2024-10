Dan reformacije: v današnjem času bi bila reformacija potrebna v širši družbi

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 30. oktobra - Zadnji oktober je dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja spomin na versko, družbeno-politično in kulturno gibanje 16. stoletja ter na rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Kot je za STA povedala evangeličanska duhovnica Jana Kerčmar, bi bila tudi danes potrebna reformacija in to na več področjih, od politike, kulture do gospodarstva.