Slovenke brez drugega kroga kvalifikacij za EP

Salzburg, 29. oktobra - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Riedu na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 izgubila proti Avstriji z 1:2 (0:0). Avstrijke so dobile že prvo tekmo v Kopru s 3:0, tako da so se one prebile v drugi krog, kjer se bodo merile s Poljsko. Ta je v prvem krogu izločila Romunijo.