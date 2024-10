Beltinci in Bistrica prva v pokalni osmini finala

Ljubljana, 29. oktobra - Ekipi Beltincev in Ketyja Emmi&Impola Bistrice sta prva udeleženca osmine finala nogometnega pokala Pivovarne Union. Beltinčani so v drugoligaškem obračunu gladko s 4:0 odpravili kranjski Triglav, Bistričani, ki prav tako igrajo v drugi ligi, pa so imeli več dela s tretjeligašem, na Ježici so proti Vrhniki zmagali s 3:1.