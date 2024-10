NIJZ ob noči čarovnic deli nasvete za varno praznovanje

Ljubljana, 29. oktobra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob noči čarovnic, ki bo 31. oktobra, na spletni strani svetuje staršem, naj se z otroki dogovorijo o spoštovanju pravil, ki bodo zmanjšala tveganje za različne poškodbe med praznovanjem. V nasvetih so se dotaknili praznovanja na prostem in nabiranja sladkarij, pa tudi izbire kostumov in okraševanja domov.