SDS zahteva sklic nujne seje odbora za kulturo zaradi stanja na RTVS

Ljubljana, 29. oktobra - Poslanska skupina SDS je danes na predsednico odbora DZ za kulturo Saro Žibrat naslovila zahtevo za sklic nujne seje odbora za kulturo, na kateri bi obravnavali stanje na RTVS. V SDS so kritični do potez novega vodstva RTVs, ki po njihovem mnenju niso skladne z zakonodajo, opozarjajo tudi na političen prevzem RTVS in prevlado enoumja na zavodu.