S 15. novembrom na vozilih zopet obvezna zimska oprema

Ljubljana, 3. novembra - Bliža se 15. november, ki je po zakonu določen kot datum, ko morajo biti vozila opremljena z zimsko opremo. Trenutne temperature, zlasti ponoči in v zgodnjih jutranjih urah, so sicer že opomnik voznikom, da so za varno vožnjo ustreznejše zimske pnevmatike, so sporočili z Avto-moto zveze Slovenija (AMZS).