Trasa Toura 2025 s Col de la Lozom in z gorskim kronometrom

Pariz, 29. oktobra - Organizatorji dirke po Franciji so danes v Parizu razkrili traso 112. izdaje največje kolesarske preizkušnje na svetu. Zmago bo branil slovenski as Tadej Pogačar, ki ga prihodnje leto med drugim čaka gorski kronometer do Peyragudesa in zlovešči prelaz Col de la Loz, na katerem je leta 2023 ob slabem dnevu v sedlu dejal: "Konec je z mano".