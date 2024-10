Village Next To Paradise najboljši celovečerec 62. Viennala

Dunaj, 29. oktobra - Drama Village Next To Paradise v Somaliji rojenega avstrijskega režiserja Moja Haraweje je bila izbrana za najboljši celovečerni film letošnjega 62. filmskega festivala Viennale, ki se s podelitvijo nagrad na Dunaju končuje nocoj. V skladu s tradicijo so nagrajence letošnjega festivala sporočili že dopoldan.