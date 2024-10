Botanični vrt ob noči čarovnic pripravil pokopališče izumrlih rastlin

Ljubljana, 29. oktobra - Botanični vrt Univerze v Ljubljani je ob noči čarovnic pripravil poučno pokopališče izumrlih rastlinskih vrst, ki so na rdečem seznamu praprotnic in semenk. Na poučnem pokopališču, ki bo na ogled do 10. novembra, so razstavili deset vrst, ki so izumrle na območju Slovenije, je za STA dejala raziskovalka iz botaničnega vrta Katja Malovrh.