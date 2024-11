V muzeju Prado obiskovalce vabijo k spoznavanju rastlin na izbranih umetninah

Madrid, 3. novembra - V muzeju Prado obiskovalce vabijo, da spoznajo približno 40 botaničnih vrst, upodobljenih na umetninah v njihovi zbirki. Tematsko pot Botanični sprehod skozi Prado je zasnoval vrtnar ter poznavalec umetnosti in botanike Eduardo Barba Gomez. Vanjo je povezal 26 del umetnikov, kot so Patinir, Fra Angelico, Tizian, Velazquez, Rubens in Zurbaran.