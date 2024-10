Letošnja sezona na žalski fontani piv primerljiva z lansko

Žalec, 30. oktobra - V Žalcu se bo v soboto končala deveta sezona delovanja tamkajšnje fontane piv. Letošnja sezona je bila na zavidljivi ravni in je primerljiva z lansko, je za STA povedal direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Marko Repnik. V sezoni so zabeležili preko 50.000 obiskovalcev, prodali pa so 17.500 litrov piva.