Sojenje Depardieuju zaradi domnevnega spolnega napada iz zdravstvenih razlogov preloženo

Pariz, 29. oktobra - Sojenje igralcu Gerardu Depardieuju zaradi domnevnega spolnega napada in zlorabe, ki je bilo napovedano v ponedeljek, so zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja preložili na marec, je po poročanju španske tiskovne agencije Efe sporočilo sodišče. Depardieu je obtožen spolnega napada in zlorabe scenografinje na snemanju filma leta 2021.