BiH podpisala sporazum z Eurojustom

Sarajevo, 29. oktobra - Minister za pravosodje BiH Davor Bunoza in evropski komisar za pravosodje Didier Reynders sta v ponedeljek podpisala sporazum o sodelovanju med evropsko pravosodno agencijo Eurojust in pravosodnimi organi BiH, so sporočili z ministrstva za pravosodje BiH. Sporazum z Eurojustom je eden od ključnih pogojev za začetek pristopnih pogajanj z EU.