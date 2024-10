Ljubljana, 29. oktobra - V sklopu Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica 2025 bo danes ob 18. uri v Kulturnem domu Gorica na Via Italico Brass 20 v Gorici pogovor med urednikom dnevnika Il Piccolo Fabriziem Brancolijem in urednikom Primorskega dnevnika Igorjem Devetakom, so sporočili s Slovenske kulturno-gospodarske zveze.