Iran in Izrael z medsebojnimi obtožbami o ogrožanju miru na Bližnjem vzhodu

New York, 29. oktobra - Izrael in Iran sta se na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Bližnjem vzhodu v ponedeljek medsebojno obtoževala, da ogrožata mir. Zasedanje, ki so ga zahtevale Alžirija, Rusija in Kitajska potem, ko je Izrael izvedel zračne napade na Iran, je zaznamovalo tudi pozivanje k umirjanju razmer.