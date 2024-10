Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Na vlagatelje vpliva tudi trgovalni teden, ki ga bodo zaznamovale objave poslovnih rezultatov tehnoloških velikanov in najnovejših gospodarskih podatkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ceni nafte sta se znižali, cena zlata pa se je zvišala.