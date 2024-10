V pretepu več oseb v Murski Soboti ena oseba lažje poškodovana

Murska Sobota, 28. oktobra - V središču Murske Sobote je danes dopoldne prišlo do prepira in pretepa med več osebami. Kot so pojasnili na Policijski upravi Murska Sobota, je bila ena oseba lažje poškodovana, policisti pa so s hitro in učinkovito intervencijo takoj vzpostavili javni red in mir.