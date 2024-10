Hrvaška bo Ukrajini poslala tanke v zameno za nemške leoparde

Berlin, 28. oktobra - Hrvaški obrambni minister Ivan Anušić in nemški kolega Boris Pistorius sta danes v Berlinu podpisala pismo o nameri za podporo Ukrajini, s čimer bo Zagreb Kijevu do konca leta poslal 30 bojnih tankov M84 in 30 oklepnih vozil M80. Pošiljka bo predstavljala podlago za hrvaško nabavo nemških tankov leopard 2A8, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.