Na forumu Unije za Sredozemlje poziv k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu

Barcelona, 28. oktobra - Na današnjem forumu Unije za Sredozemlje so v Barceloni zbrane države pozvale k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu. Obenem so članice foruma, ki poleg držav EU med drugim združuje še Savdsko Arabijo, Jordanijo in Turčijo, pozvale Izrael, naj preneha z enostranskimi ukrepi, ki spodkopavajo rešitev dveh držav.