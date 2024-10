Boštjančič ob dogovoru o povprečnini napovedal upoštevanje dogovorjenega pri spremembah zakonodaje

Ljubljana, 28. oktobra - Minister za finance in predstavnika Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so danes podpisali dogovor o višini povprečnine. Ta bo v letu 2025 znašala 771,33 evra, leta 2026 pa 775,29 evra. Minister Boštjančič je dogovor označil za kompromis, napovedal je, da bodo dogovoru sledile spremembe zakona o financiranju občin.