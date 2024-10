Ministrstvo bo ponovno preučilo novelo odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Ljubljana, 29. oktobra - Direktorat za naravo na ministrstvu za naravne vire in prostor bo ponovno preučil objavljen odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Nato se bodo odločili, ali bodo Mestno občino Ljubljana (Mol) pozvali k odpravi pomanjkljivosti in ob tem določili rok za njihovo odpravo, so sporočili za STA.