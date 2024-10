Letošnja letina oljnih buč kljub izzivom dobra

Gornja Radgona, 29. oktobra - Letošnja letina oljnih buč je bila dobra, neprimerljivo boljša od lanske, je za STA ocenil specialist za poljedelstvo in ekološko kmetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu v Murski Soboti Boštjan Ferenčak. Pojasnil je, da so nekateri pridelovalci letos pridelali tudi do tisoč kilogramov več suhih bučnih semen na hektar kot lani.