Slovenija v Generalni skupščini ZN izrekla podporo delu ICC

New York, 28. oktobra - Predstavnik ministrstva za zunanje in evropske zadeve Marko Rakovec je med današnjo obravnavo letnega poročila predsednice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Tomoko Akane izrazil podporo Slovenije sodišču. Pozdravil je tudi nedavni pristop Ukrajine in Armenije k Rimskemu statutu.